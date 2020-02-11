شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يهنئ ميرفت التلاوي لحصولها على جائزة نوت للإنجاز بـ«مهرجان أسوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهانى إلى السفيرة ميرفت التلاوي، لحصولها على جائزة «نوت للإنجاز في قضايا المرأة»، وذلك خلال افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان لسينما المرأة، الاثنين، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة.

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وعبرت «مرسى» عن سعادتها بهذا التكريم المستحق للسفيرة ميرفت التلاوي، مؤكدة أنها أيقونة مصرية عظيمة صاحبة تاريخ طويل من العطاء، في مجال قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي من خلال المناصب العديدة التي تولتها، مضيفة أن التاريخ لن ينسى ما قدمته من إسهامات عظيمة دفاعاً عن حقوق المرأة.

تجدر الإشارة إلى أن السفيرة ميرفت التلاوي شغلت العديد من المناصب خلال مسيرتها المهنية الطويلة التي تمتد لأكثر من 40 سنة، حيث عملت سفيرة لمصر في اليابان والنمسا، كما شغلت منصب وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية من 1997 إلى 1999، والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) منذ أوائل 2001 إلى 2007 كأول سيدة عربية تتولى هذا المنصب، كما تولت رئاسة المجلس القومي للمرأة، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.

وجدير بالذكر أن إدارة مهرجان أسوان لسينما المرأة قد استحدثت جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة، تحمل اسم «جائزة نوت للإنجاز»، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية ويتم منحها سنويا لشخصية، كان لها إسهام كبير في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة.