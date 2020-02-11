شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: خفض مستحقات الأجانب 80% ساهم في زيادة الاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مؤتمر «إيجبس 2020» فرصة لمشاركة دول العالم في استراتيجيات مصر بقطاع البترول وخطط التوسع مع الشركات العالمية.

وأضاف «الملا»، خلال افتتاح المؤتمر الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، أن مصر حققت إنجازات اقتصادية واجتماعية ساهمت في خفض البطالة وزيادة النمو وأصبحت مصر نموذج الاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أنه خلال 4 سنوات تحولت التحديات إلى ثمار تنمية.

Advertisements

وأوضح أن قطاع الغاز شهد تحولا وزيادة في الإنتاج من سالب 11% إلى 20%، ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن القطاع حقق استثمارات أجنبية ومحلية بنحو تريليون جنيه منها 35 مليار دولار استثمارات أجنبية، فضلًا عن خفض مستحقات الأجانب بواقع 80%.

وأكد الوزير أنه تم رفع كفاءة التخزين للمنتجات البترولية والعمل على انطلاق برنامج تحويل مصر إلى مركز إقليمي، وتم استئناف تصدير الغاز إلى الأردن وإنشاء منتدى غاز المتوسط لتحقيق الاستغلال الأمثل للغاز في المنطقة.

وأكد وزير البترول أن القطاع مازال لديه العزيز من الفرص في البحث والاستكشاف والتكرير والتوزيع، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء على التعديل الهيكلي للقطاع، ما يساهم في تطويره.