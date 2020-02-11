شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لـ«الوزراء»: جامعة القاهرة تحقق معدلات مرتفعة في سرعة حسم الشكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر تقرير رئاسة مجلس الوزراء حول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يناير الماضي، تحقيق جامعة القاهرة معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها، وذلك من خلال استقبال الشكاوى والطلبات والالتماسات المُقدمة وفحصها والتفاعل معها، وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات والإدارات المختصة، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها بسرعة وإزالة أسبابها.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تحرص على استقبال الشكاوى المُقدمة لها والتحرك السريع تجاهها، وفحصها بدقة وفي أسرع وقت ممكن للرد عليها، موضحًا أن تحقيق جامعة القاهرة معدلات إنجاز مرتفعة في حسم الشكاوى يأتي في إطار حرص الجامعة على تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإضفاء قواعد الشفافية والنزاهة والعدالة لمنظومة العمل بجميع الكليات والمعاهد والمستشفيات والوحدات التابعة لها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء العام داخل الجامعة.

يُشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريرًا أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة واستجابات مختلف الجهات الحكومية لها، تضمن أعلى الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية والجامعات استقبالًا وتعاملًا وتفاعلًا مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار استمرار متابعة الجهود المبذولة لرصد أعداد الطلبات والشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين، وآليات الاستجابة لها والتعامل معها من مختلف هذه الجهات، بهدف تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقي ورصد الشكاوى، وسرعة التعامل معها.