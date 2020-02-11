شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة دخول راجح والمتهمين لثاني جلسات استئناف محاكمتهم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل محمد أشرف راجح، المتهم الرئيسي في قضية قتل الطالب محمود البنا، المعروف إعلامياً بشهيد الشهامة و3 متهمين آخرون إلى قاعة المحكمة، لحضور ثاني جلسات الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم، بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لحظة دخول راجح والمتهمين لثاني جلسات استئناف محاكمتهم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.