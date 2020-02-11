شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «التجارة المتقدمة» بالغردقة يشكون من نقلهم من مدرستهم بسبب إجراء الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«نأخذ حصة دراسية واحدة في اليوم وندخل المدرسة الساعة واحدة ظهرا ونخرج في الساعة الثانية والفصول بدون مقاعد»، هذا هو حال اليوم الدراسي لطلاب مدرسة «التجارة المتقدمة»، بالغردقة، حيث يشكون من نقلهم من مدرستهم إلى مدرسة بديلة في الفترة المسائية بسبب اجراء الصيانة في مدرستهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد الطلاب على إنهم فوجئوا في اول يوم دراسة للفصل الدراسي الثاني، إنهم نقلوا إلى مدرسة «عثمان ابن عفان» الإبتدائية، وقالوا ان اليوم الدراسي لا يتعدي ساعة ونصف ولا يحصلون إلا على حصة دراسية واحدة ويرفض المدرسون الدخول للحصص مما يهدد بضياع مستقبلهم.

فيما انتقد أولياء أمور الطلاب إجراء الصيانة بالمدرسة مطالبين بتدخل محافظ البحر الـحمر لتأجيل إجراء الصيانة وعودة الطلاب لمدرستهم الأصلية والتحقيق في المتسبب في هذة الواقعة، حيث قالوا: «قرار غير مدروس بعمل صيانة وإنشاءات في نصف العام الدراسي وعدم توفير بديل مناسب للطلاب»، مطالبين مجلس أمناء البحر الأحمر سرعة التصرف والوصول لحل هذه المشكلة.