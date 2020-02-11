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المنوفية تتعرض لحالة من الطقس السئ وأمطار متوسطة

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت حالة من الطقس السيئ محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء، وهطول أمطار على أرجاء متفرقة مصحوبة برياح خفيفة إلى متوسطة.

ووجة اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، روؤساء المدن والقرى بتطهير وتسليك بلاعات الصرف الصحي بالمحافظة، وذلك لتصريف مياه الأمطار ومنع تجمع برك من المياه.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم تدشين غرفة عمليات رئيسية داخل الديوان العام للمحافظة، وذلك بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية بالمراكز المختلفة.

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