شكرا لقرائتكم خبر عن يمتد لـ3 أيام.. ما قصة «صوم يونان» المستمر حتى الأربعاء؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل أقباط مصر، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، صومهم الذي بدأ، الأثنين، ويستمر 3 أيام، وهو صوم «أهل نينوي»، أو المعروف بـ«صوم يونان»، والتي تقام فيه قداسات يومية متتالية في الثلاث أيام، تبدأ الاثنين وتستمر حتي مساء الأربعاء.

ويقول القس تكلا نجيب، أستاذ التاريخ الكنسي بالكلية الاكليريكية بالمنيا: «إن يونان النبي يلقب بواعظ البر والبحر، وإنه النبي الذي تنفس تحت الماء بل أرسل لنا رسالة من تحت الماء».

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وتابع أستاذ التاريخ الكنسي: «إن يونان وقصة ابتلاع الحوت له، هو الذي عرفنا مقولة معروفة في الأمثال الشعبية (اديني عمر وارميني البحر) وصلاته كانت من أفضل الصلوات في العهد القديم».

وتابع: «صوم أهل نينوي، هو إحياء لتذكار قصة النبي يونان الذي صام ثلاثة أيام، وثلاث ليال، في بطن الحوت، وهو صوم انقطاعي، يمتنع المسيحيون خلاله، عن أكل اللحوم والأسماك، ويصوموه طلبا لمراحم الله، ويأتي دائما قبل بداية الصوم الكبيرــ الـ 55 يوم ــ بأسبوعين».

ونظمت أجهزة أمن المنيا مع الكنائس عملية التعاون لـتأمين الصلوات، وشددت على الكنائس على ضرورة الاستعانة ببوابات الكشف المعدني، التي تقوم بكشف المتفجرات أو الكتل المعدنية.

وأكدت مصادر أمنية، انه تم تخصيص فرق تأمين لديري «أبوفانا» غرب مركز ملوي، وكنيسة «القديس عبدالمسيح المقاري» التي تقع على طريق سريع.