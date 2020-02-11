شكرا لقرائتكم خبر عن تعطّل جلسة محاكمة «راجح» بسبب عطل فني في «الفلاشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نضال مندور، محامي محمود البنا «شهيد الشهامة»، إن جلسة الاستئناف الثانية معطلة الآن، وذلك بسبب عطل فني في الفلاشة الموجودة عليها الفيديوهات الخاصة بلحظة قتل محمود البنا.

وأشار «مندور» إلى أنه يتم الآن استدعاء فني من مديرية أمن المنوفية لتشغيل الفلاشة الموجودة عليها الفيديوهات.

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وشهد محيط مبنى مجمع محاكم شبين الكوم وميادين عدلي منصور وأنور السادات وميدان مجلس مدينة شبين الكوم وشارع الاستاد ومنطقة ديوان عام المحافظة إجراءات أمنية مشددة، استعدادًا لنظر ثانى جلسات استئناف المتهمين بقتل الطالب محمود البنا المعروف باسم «شهيد الشهامة»، على الحكم بحبسهم، تحت إشراف العميد هاني البلتاجي.

وانتشرت سيارات الشرطة وعدد من السيارات المصفحة التابعة للشرطة تجوب المنطقة بكثافة واستمرار في محيط مجمع المحاكم والميادين والمناطق التي شهدت تظاهرات خلال نظر الجلسة الأولى للقضية.

وكثفت مديرية أمن المنوفية، برئاسة اللواء محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، الإجراءات الأمنية بمحيط المحكمة، وتواجدت أعدد كبيرة من سيارات الأمن المركزي وعدد كبير من سيارات نقل جنود الأمن المركزي و6 من سيارات الإطفاء وتم وضع البوابات الإلكترونية على أبواب المحكمة الثلاثة وتم غلق جميع الميادين والشوارع المؤدية إلى المحكمة.