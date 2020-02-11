شكرا لقرائتكم خبر عن بدء انتخابات «تكميلية النواب» في ملوي.. و7 مرشحين لخلافة «شمروخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت اللجان الانتخابية بالدائرة السابعة في مركز ملوي أبوابها للاقتراع في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب.

تُجرى الانتخابات داخل 153 لجنة، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألفا و867 ناخبًا، لاختيار واحد من 7 مرشحين.

Advertisements

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من: محمد عبدالحكيم أبوزيد رشدان عن حزب مستقبل وطن رمز القلم، عبد الله محمد عبد الله خليفة مستقل رمز الحصان، أحمد جمال أحمد موسى، مستقل رمز السكينة، زاهر ناجح زاهر قليني، مستقل رمز بندقية الصيد، أسامة عبد الشكور حمزة دردير، مستقل رمز الشاكوش، وصلاح إسماعيل على مطر، مستقل رمز الديك، وشنودة بولس جاد السيد بباوي، مستقل رمز الغزال.

وتجري الانتخابات التكميلية لخلو مقعد الدائرة عقب وفاة النائب أحمد فرغلي وشهرته «أحمد شرموخ» 8 ديسمبر الماضي.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديري المديريات الخدمية ورئيس مركز ملوي بالاستعداد والتجهيز للانتخابات، ومراجعة كل التجهيزات النهائية لجميع المقار الانتخابية، مع التأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وتمهيد وإنارة الطرق المؤدية للجان، ووضع الطرق البديلة، والوقوف على كافة المعوقات والمشكلات وإيجاد آليات لحلِّها وتلافيها، مع توفير كل السبل للتيسير على المواطنين للمشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية.

وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي ومديريات الخدمات والشركات والهيئات وجميع الجهات المنوطة بالعملية الانتخابية، حيث تبدأ أعمالها قبل إجراء الانتخابات لمتابعة توزيع قوات التأمين ومتابعة سير الانتخابات مع الساعات الأولى وتلقي أي شكاوي والتعامل معها فورًا وتحقيق تواصل مستمر ولحظي مع جميع المراكز الانتخابية داخل نطاق المحافظة.