شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية»: ارتفاع أسعار هدايا الفلانتين 10% مقارنة بالعام الماضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محال الهدايا والإكسسوارات حالة من الركود في حركة البيع وإقبالا ضعيفا من المواطنين على شراء الهدايا تزامنا مع احتفالات عيد الحب العالمى.

ورصدت «المصرى اليوم» في جولة بشوارع القاهرة ارتفاع أسعار الهدايا بالمحلات وعبر العديد من أصحاب المحلات عن حزنهم الشديد، بسبب الحالة التي وصل إليها سوق بيع الهدايا وركودها بسبب ارتفاع الأسعار.

ويقول سمير رضا، صاحب محل هدايا بمنطقة وسط البلد، إن ارتفاع أسعار هدايا عيد الحب هذا العام أثر بشكل كبير على الشراء، نتيجة ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين واتجاههم لشراء السلع الضرورية.

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وقال أيمن السيد، صاحب محل هدايا بالمهندسين، إن الإقبال هذا العام على شراء الهدايا ضعيف وهو لم يتغير خلال الأعوام الثلاثة الماضية ولكن كل عام يكون أقل من الذي يسبقه، وذلك للارتفاع المبالغ فيه للأسعار، ووصلت الهدايا التي كانت تباع بمبلغ 30 جنيها إلى 70 جنيها، والدبدوب الذي كان بمبلغ 65 جنيها وصل إلى 250 جنيها.

من جانبه، قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الهدايا ولعب الأطفال، بغرفة القاهرة التجارية، يوجد ارتفاع أسعار الهدايا هذا العام 10% مقارنة بالعام الماضى رغم تراجع الدولار الفترة الماضية، ولكن ارتفاع قيمة الشحن البحرى نهاية العام الماضى من 1400 دولار إلى 4400 دولار للحاوية الواحدة أثر بشكل سلبى على الأسعار.

وأضاف صفا أن حجم الإقبال على شراء الهدايا المتعلقة باحتفالات عيد الحب العالمى انخفض هذا العام بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت كمية استيراد الهدايا من الخارج بنسبة كبيرة تصل إلى 50%.

وأكد نائب رئيس شعبة الهدايا أن أغلب المستوردين هذا العام عزفوا عن الاستيراد، ويرجع ذلك لقوانين الاستيراد الجديدة، وأن حجم الواردات تراجع بصورة كبيرة لعدة أسباب، أبرزها القيود التي تم فرضها على عملية الاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع الجمارك، مشيرًا إلى أن الإقبال على الشراء منخفض وأن التجار يعتمدون بشكل كبير على المخزون الراكد من هدايا العام الماضي.