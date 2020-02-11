شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة تتوجه إلى جنوب سيناء لمتابعة استعدادات التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الثلاثاء، إلى محافظة جنوب سيناء، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

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وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، ومتابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم التي بدأت أول أكتوبر الماضي.

أضاف المتحدث أن الوزيرة ستتفقد عددًا من مستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، وستعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

وبدأ التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى وهي: الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، منذ أول أكتوبر الماضي، إضافةً إلى محافظة بورسعيد، التي انطلقت المنظومة منها يوليو الماضي.