شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا» تحذر من إنشاء صفحات للمساجد على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف في المنيا، من إنشاء أى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للمساجد «حتى لا يتناولها البعض بصورة سيئة أو غير مسؤولة».

وأكد «عبدالرازق»، خلال اجتماعه بمديري الإدارات الفرعية، الثلاثاء، أهمية الحفاظ على المال العام في المساجد خاصة الملحقات، وعدم السماح باستغلال ملحق دون قيمة إيجارية.

ووجه «عبد الرازق» بفصل الكهرباء والمياه حتى لا تتحمل المساجد فوق طاقتها أو استهلاكها الفعلى، وحتى لا يتربح أحد على حساب المساجد، ويتحمل مدير الإدارة ومفتش المنطقة والفنى الهندسى وإمام المسجد والعاملين المسؤولية كاملة عند مخالفة التعليمات.

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وأكد وكيل الوزارة تكثيف العمل الدعوي بجانب العمل الإداري، مشددًا على ضرورة قيام المساجد والعاملين بها بواجباتهم وأداء الغرض المنوط بهم في مجتمعاتهم والمحيطون بهم «بما يُشعر الجميع بالإيمان الحقيقى الذي يبنى ولا يهدم ويعمر ولا يخرب».

وطالب بالتأكيد على مراجعة كافة الأمور المالية التي تحررها الإدارة والتأكد من صحة المنصرف لكل موظف، ورد المبالغ التي يتبين صرفها دون وجه حق حفاظاً على المال العام، ويتحمل كل مدير إدارة ومحرر الاستمارات وكل من له توقيع على الاستمارات مسؤولية ذلك أمام كافة الجهات.

وشدد على تواجد السجلات الخاصة بجميع الأقسام، استعداداً للدخول في منظومة التحول الرقمى وتنفيذ خطة الدولة بهذا الشأن، ما يتطلب تدوين البيانات بدقة، تمهيداً لتحويلها وفق المنظومة الحديثة للوزارة، في إطار تنفيذ خطة الدولة بهذا الشأن وتحديث قاعدة البيانات وإنهائها بالوزارة.

ووجه بعدم إعطاء الأهالى أى نسخة لمفاتيح المساجد، للحفاظ على قدسيتها، وعدم السماح لأحد باعتلاء المنبر أو أداء درس أو خاطرة من غير المرخص لهم أو المصرح لهم، وعدم الزج بالمساجد في أىيه صراعات حزبية أو سياسية أو عائلية.