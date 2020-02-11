شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لقتلى الإرهابيين إثر إحباط هجومهم على ارتكاز أمني بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر عسكري مصدر لـ«المصري اليوم» صور قتلى الإرهابيين إثر إحباط هجومهم على ارتكاز أمني بسيناء.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، قال، الأحد، إن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

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وقال البيان، إنه «نتيجة ليقظة عناصر التأمين، تمكنت قوة الارتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 أفراد إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تمت إصابة واستشهاد ضابطين و5 درجات أخرى».

وتابع: «جارٍ أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث».

وأكدت القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.