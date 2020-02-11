شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الكويتى يبحث عن صياد مصرى فقد إثر انقلاب قاربه فى مياه الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس اتحاد الصيادين الكويتيين ظاهر الصويان، أن خفر السواحل الكويتى يكثف جهوده حاليا للبحث عن صياد مصرى فقد فى مياه الخليج العربى، بعد انقلاب القارب الذى كان متنه، وقال الصويان – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الثلاثاء، إن اتحاد الصيادين الكويتيين يتابع عن كثب ما حدث لقارب صيد عند مدخل نقعة الشملان، حيث انقلب القارب في حادث مفاجئ، ربما نتيجة سوء الأحوال الجوية، وكان عليه اثنان من الصيادين المصريين.

وأوضح أن الجهات المعنية نجحت في انقاذ أحد الصيادين فور انقلاب القارب، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما يتم حاليا تكثيف الجهود للبحث عن الصياد الآخر، معربا عن أسفه لهذا الحادث الأليم.

يذكر أن القنصلية المصرية بجدة، قالت السبت الماضى، إنها تتابع غرق قارب صيد على متنه 6 مصريين، وقال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إن القنصلية تابعت عن كثب تطورات حادث غرق قارب الصيد عبد الله الثانى (سعودى الجنسية) وعلى متنه ستة صيادين مصريين مما نجم عنه إصابة ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين.

وقام قنصل عام جمهورية مصر العربية فى جدة هشام فتحى، فور علمه بوقوع الحادث، بالتواصل مع السلطات السعودية وإيفاد مُمثل عن القنصلية إلى موقع الحادث للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وذلك أثناء تلقيهم العلاج حتى تم خروجهم جميعًا من المستشفى، فضلًا عن التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة عملية البحث عن الضحايا الثلاث حتى تم انتشال جثثهم جميعًا وإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بهم.

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وإذ تؤكد وزارة الخارجية على مواصلة متابعة حصول المصابين والمتوفين على كامل حقوقهم ومستحقاتهم، تتقدم بخالص العزاء إلى أسر المتوفين داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسبغ شفاءه على المصابين.

كما تتقدم وزارة الخارجية بالشكر إلى السلطات السعودية على الجهود المبذولة فى التعامل مع هذا الحادث الأليم.