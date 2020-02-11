شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عالمى فى الأوبئة يحذر: كورونا قد يصل إلى 60% من سكان العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر عالم بارز فى الأمراض الوبائية بهونج كونج من أن فيروس كورونا القاتل يمكن أن يصل إلى 60% من سكان العالم، مطالبا الدول الأخرى بضرورة تبنى إجراءات احتواء للفيروس كتلك التى تتخذها الصين.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن تحذيرات البروفيسور جابريل ليونج، رئيس طب الصحة العامة فى جامعة هونج كونج، جاءت بعدما قال مدير منظمة الصحة العالمية إن الحالات الأخيرة للإصابة بكورونا لمرضى لم يزوروا أبدا الصين ربما تكون قمة الجبل الجليدى.

وأشار ليونج إلى أن السؤال الطاغى هو معرفة حجم وشكل هذا الجبل الجليدى. فأغلب الخبراء يعتقد أن كل شخص أصيب بالعدوى سيقوم بنقل الفيروس لحوالى 2.5 شخص آخر، وهو ما يعنى معدل هجوم يتراوح ما بين 60 -80%.

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وقال ليونج فى تصريحات للجارديان، أثناء تواجده فى لندن فى طريقه لاجتماع خبراء بمنظمة الصحة العالمية فى جنيف، إن 60% من عدد سكان العالم هو رقم كبير للغاية.

وحتى لو كان معدل الوفيات العام الآن ضئيل حوالى 1%، وهو ما يعتقد ليونج أنه ممكن مع الأخذ فى الاعتبار الحالات المتوسطة، فإن عدد الموتى قد يكون هائلا.

وسيقول ليونج أمام اجتماع خبراء منظمة الصحة العالمية إن المشكلة الرئيسية هى حجم الوباء الذى يتسع حول العالم، والأولوية الثانية هى معرفة ما إذا كانت الإجراءات الجذرية التى اتخذتها الصين لمنع انتشار الفيروس قد نجحت، لأنه فى حال حدوث ذلك، ينبغى على الدول الأخرى أن تبدأ فى تبنيها.

ولفتت الجارديان إلى أن ليونج الذى يعد واحدا من خبراء العالم فى أوبئة كورونا، ولعب دورا كبير فى التعامل مع سارس فى عامى 2002و2003، يعمل عن كثب مع العلماء البارزين الآخرين. وكان قد حذر فى دراسة بدورية لانست من أن تفشى كورونا محتمل لأن يزداد بقوة فى مدن الصين، للتخلف بفترة ما بين أسبوع إلى أسبوعين فقط عن ووهان.