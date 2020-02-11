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شكرا لقرائتكم خبر عن فتح اللجان لبدء التصويت فى الانتخابات البرلمانية التكميلية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
وتجرى الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألف و396 ناخب.
ويشغل محمد أبو العينين رئاسة اتحاد المستثمرين العرب، ورئاسة مجلس الأعمال المصري الأوروبي، فضلاً عن رئاسته لمجموعة كليوباترا الصناعية.
ويمتلك "أبو العينين" خبرة كبيرة فى معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالى الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عاما، وحصل فى دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية.. كما أنتخب رئيسا للجنتى الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلى 2011، ورئيساً لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.
وخلال عضويته قدم عشرات المشروعات لقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكى الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصرى.
وانتخب أبو العينين رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطى بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية ومتوسطية وعربية عام 2010 ومقره مالطة، وحاليا رئيسه الشرفى وسفيره حول العالم وممثله الدائم بالجامعة العربية، كما أنتخب رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من 2008 حتى 2011.
وكرمت الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط محمد أبو العينين عام 2008 ومنحته جائزة التميز البرلمانى كأفضل نائب فى جميع الدول الأعضاء من جنوب المتوسط، كما منحته الجمعية جائزته لعام 2019 تقديرا لدوره فى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية فى حوض المتوسط لعام 2018.
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