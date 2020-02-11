شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نبحث وضع شرط "محو الأمية" للاستفادة من قروض المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، جمال بن حويرب المدير التنفيذى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدولة الامارات والمستشار الثقافى لحكومة دبى، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة و أعضاء المؤسسة ، على هامش مشاركته فى اجتماعات المنتدى الحضرى العالمى بالعاصمة الإماراتية أبوظبى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال الاجتماع استكمال المباحثات بين الجانبين فيما يخص مشروع محو الأمية وتنمية قدرات الشباب بالمحافظات وإتاحة الفرص الثقافية والمعرفية للعاملين بالإدارة المحلية، بحث دعم وتطوير التعاون بين الوزارة والمؤسسة الإماراتية خلال الفترة المقبلة عبر الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم تتضمن الموضوعات التى تم بحثها فى الاجتماعات المشتركة وعلى رأسها مجال محو الأمية والاستفادة من الآليات المتاحة فى الوزارة والمبادرات التى تشرف على تنفيذيها ومن بينها مبادرة "حياة كريمة"، والتى يمكن أن تكون آلية مهمة يتم من خلالها تأهيل الأفراد ومحو أميتهم فى القرى التى سيتم تنفيذ المبادرة بها فى المرحلة الأولى.

وجه شعراوى ببحث إمكانية الاستفادة من المبادرات القائمة فى الوزارة والخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة والفتيات لتوفير فرص عمل لهم عبر صندوق التنمية المحلية ومبادرة "مشروعك" على أن يكون محو الأمية من أحد شروط الاستفادة من تلك المبادرات.

وعرض وزير التنمية المحلية إمكانية التعاون فى مشروع الوزارة لتأهيل وتطوير المراكز الحرفية بالمحافظات والبالغ عددها حوالى 78 مركزاً حرفيا، وبحث الاستفادة من جهود مؤسسة محمد بن راشد لأن تكون تلك المراكز مؤسسة تدريبية يتم فيها محو الأمية والربط بينها وبين صندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك " .

كما استعرض شعراوى لجهود المحافظات فى تطوير فرص إتاحة التعليم وتشجيع الطلاب على العملية التعليمية، مشيرًا إلى تجربة محافظة الوادى الجديد فى هذا الشأن حيث وجه المحافظ بصرف حوافز مالية وإعانات شهرية لبعض الطلاب بشرط الالتزام بالحضور المدرسى، بالإضافة لتحسين الوجبة المدرسية ودعمها بمكونات إضافية لتشجيع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة على العملية التعليمية وزيادة أعداد الطلاب الملتزمين بالحضور .

ومن جانبه رحب جمال بن حويرب باللواء محمود شعراوى والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لدولة الامارات ، مشيداً بمستوى العلاقات المصرية الإماراتية والتنسيق والتشاور المشترك فى كافة المجالات، مؤكدًا على استعداد المؤسسة لتقديم الدعم الكامل للمشروعات الحالية لوزارة التنمية المحلية بما يعود بالنفع على المواطنين بكافة المحافظات المصرية .

وتم الاتفاق على استمرار المشاورات بين الوزارة ومؤسسة محمد بن راشد للاتفاق على مشروعات التعاون المشترك وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الفترة المقبلة .

وعقب ذلك التقى اللواء محمود شعراوى مع فلاح محمد الأحبابي، عضو المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى ورئيس دائـرة التخطيط العمرانى والبلديات بحضور عدد من قيادات الوزارة، مشيدًا بمستوى تنظيم المنتدى الحضرى العالمى، ووجه التحية للشعب الإمارات لهذا الإنجاز الرائع والذى سيضاف إلى سلسلة إنجازاته التى يحققها فى العديد من المجالات .

كما أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون بين مصر والإمارات فى ظل العلاقات الوطيدة بين الجانبين، معربًا عن تطلعه للتعرف على رؤية أبوظبى فيما يخص تحديات المدن فى مجالات البيئة والمخلفات وتحسين الادارة العامة ومجالات التنمية المختلفة .

وأعرب الجانبين عن تقديرهما للمستوى الذى وصلت إليه العلاقات المصرية الإماراتية وحرص القيادة السياسية فى الجانبين على التواصل والحفاظ على مصالح شعبى الإمارات ومصر .

وتناول اللقاء التعاون فى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ظل تشابه التحديات التى تواجه المدن العربية ، خاصة مجالات التدريب ونقل التجارب فى يخص التحديات المشتركة.

وأشار شعراوى إلى نشاط الوزارة فى منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، واستضافة القاهرة لإقليم الشمال الأفريقى وعقد المؤتمر الأول الذى نظمته الوزارة منتصف العام الماضى بعنوان " مؤتمر المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة " والذى عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وافتتحه السيد رئيس مجلس الوزراء وشارك فيه عدد من الوزراء المصريين بالإضافة الى عدد من وزراء التنمية المحلية ونواب الوزراء وقيادات الإدارة المحلية بأفريقيا ، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين المحورين العربى والأفريقى بوصف أن أفريقيا هى النطاق الاستراتيجى المساند للأمن القومى العربى .

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وأشار شعراوى إلى أن التحديات والمشكلات التى تواجه المدن يمكن أن يتم بحثها وإيجاد حلول لها على صعيد الإقليم سواء بالمنطقة العربية وأفريقيا فى ظل تشابه التحديات فى المدن على الجانبين .

ومن جانبه أكد فلاح محمد الأحبابي، على أهمية المشاركة المصرية فى المنتدى الحضرى العالمى ، لافتاً إلى أن الحضور العربى لتلك المنتديات المهمة يسهم فى دعم وتطوير العلاقات العربية - العربية ، وأن أهمية ما حققته دولته من استضافة وعقد هذا المنتدى الهام فى كافة المجالات ، مشيراً إلى ما حققته مدينة أبوظبى من تنمية عمرانية أهلها لاستضافة هذا المنتدى بما ساهم فى تأهيل كوادرهم والتعرف على أجندة المنتدى الحضرى العالمى وتبادل التجارب والخبرات .