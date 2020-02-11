شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة القاهرة: تطوير سوق دار السلام ونقل ورش صقر قريش قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جارى الانتهاء من تشطيب ورش صقر قريش بالبساتين والمقرر نقل نشاط ورش منطقة صقر قريش إليها، للقضاء على الإزعاج التى تسببه للسكان، وتفقدت نائب المحافظ مغالق الأخشاب بالبساتين المخصصة لنقل أنشطة مغالق الأخشاب بوسط القاهرة لمنع الحرائق، والجارى الانتهاء منها، كان برفقتها اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين .

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المهندسة جيهان عبد المنعم، أكدت أنه جارى تطوير سوق دار السلام بشارع العجمى، ليظهر بشكل حضارى ويوفر للباعة اماكن أدمية وفتح فرص عمل لهم، كما تفقدت عبد المنعم منطقة أثر النبى ومنطقة الفواخير وشارع مصر حلوان الزراعى وشارع احمد زكى وشارع الفيوم وابدت ملاحظاتها خلال الجولة لتطوير هذه المناطق وتنظيمها كما زارت أيضا منطقة محطة مترو زهراء مصر القديمة لدراسة كيفية توسعة هذه المنطقة على ارض الواقع .

وأشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أعمال الحصر والإخلاء، بمنطقة السحيلة الجارى إزالتها، مؤكدة أنه تم توفير سيارات من قبل المحافظة لنقل المتعلقات الشخصية للأسر الجارى تسكينها، كما يتم تنفيذ أعمال الإزالة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وشرطة المرافق .

ومن المقرر أن يتم إخلاء عدد من المناطق خلال عام 2020 وهى "حكر السكاكينى الجديد بالشرابية بالمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية يوجد 3 مناطق بالمرج والسلام أول، والمنطقة الغربية باستكمال إزالات حى منشأة ناصر، والمنطقة الجنوبية يوجد مناطق عشوائية بأحياء مصر القديمة والخليفة ودار السلام والسيدة زينب، حيث سيتم إزالة حكر السكاكينى الجديد والعصارة وعشش المهاجرين وشرق السكة الحديد بالسلام أول، وأماكن الخطورة بمنشأة ناصر ودار السلام ومصر القديمة، المحجر وبطن البقرة والحطابة والطيبى، واستكمال تطوير الجبخانة وعرب اليسار، وسيتم إزالة ونقل المبانى المحيطة بالقلعة غير الأثرية والمعتدية على الآثار، وكل السكن غير الملائم والمخالف والمعتدى على حرم الأثر وحرم القلعة، وهناك توجه من الدولة لإحياء المنطقة التاريخية والأثرية بالقاهرة.