السيسي يفتتح الدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض "إيجبس 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" في دورته الرابعة. ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 11- 13 فبراير الجاري، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".

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