اليوم.. بدء التصويت في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

فتحت اللجان الانتخابية بدائرة الجيزة أبوابها للناخبين، للتصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، والتي تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، لاختيار نائب جديد، عقب وفاة البرلماني "محمد بدوي دسوقي.

ومن أبرز المرشحين رجل الأعمال محمد أبو العينين، عن حزب "مستقبل وطن"، وهشام بدوي نجل البرلماني الراحل محمد بدوي دسوقي، والأمير موسى أحمد علي محمد، مستقل، ومجدي السيد السيد ياسين محمود، مستقل.

وتجرى الانتخابات في دائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفا و396 ناخبًا.

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