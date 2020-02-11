مصر | تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داخل العقار 268 بمنطقة حدائق الأهرام، وقعت مذبحة أسرية، عبارة عن انتحار صاحب شركة مقاولات بعد خنقه زوجته بـ" كوفية"، وإلقاء رضيعته من الشقة سكنه بالطابق الرابع، ونفذ الزوج جريمته لفشله في سداد مديونياته التي بلغت 30 مليون جنيه.

الناجي من مذبحة حدائق الأهرام: "ماما أغمي عليها ومش عارف مالها"

في وقت مزامن لوقت صلاة الخليج 365، استيقظ الطفل أدهم صاحب الـ9 سنوات -الناجي الوحيد من المذبحة-، ليعثر على جثة والدته مسجاه على ظهرها في "بلكونة مطلة على المنور"، وكوفية زوجها بجوارها، وبمحاولته إسعافها فشل في ذلك، ما دفعه إلى إجراء مكالمة هاتفية بإحدي أقاربه ليخبرهما بما حدث، قائلا: "ماما أغمي عليها ومش عارف مالها، دلقت عليها مياه ومش عايزة تفوق"، حيث طلبت منه قريبته التواصل مع الجيران، ولكنه لم يجد أيًا منهم، ليتوجه وهو في حالة هستيرية إلى باب الشقة الذي كان مغلقًا بالمفتاح من الداخل، وفتحه متجها إلى أحد جيرانه للاستنجاد به ليجد جاره المقيم بالشقة المقابلة له، فطلب منه الحضور لمعرفة الأمر، فعثر على جثة والدته، وحاول إسعافها والاتصال بطبيب للكشف عليها، ليخبرهما بوفاتها، وحال نزوله لإبلاغ الشرطة صحبة حارس العقار، عثر حارس العقار على جثتي زوجها وطفلتها الرضيعة ملقيان في "المنور".

أمن الجيزة يتلقى بلاغا بالعثور على 3 جثث داخل عقار بحدائق الأهرام

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على 3 جثث داخل أحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور إنتقل اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب، العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم ومعاونه الرائد إسلام السيد، فضلا عن عدد من القيادات الأمنية بالمديرية وفريق من النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمكان الجريمة، وعُثر على جثة الزوجة مخنوقة بـ"كوفية زوجها"، وهي ترتدي كامل ملابسها، فيما عُثر على جثة الزوج ملقاه في "المنور" بعد ارتطامه بالسور الفاصل بين العقار محل الجريمة، والعقار الآخر المجاور له، وعلى بعد حوالي مترين عُثر على جثة الطفلة الرضيعة مسجاة على وجهها، وأسمائهم: "أشرف صالح محسن، 45 سنة، صاحب شركة مقاولات، وإيمان محمد محمود، 34 سنة، دبلوم تجارة، ونجوي أشرف 7 شهور"، فيما كشفت معاينة رجال مباحث الجيزة عن سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة محل الجريمة، فضلًا عن عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وعدم سرقة متعلقات المجني عليهم.

أول شاهد على الجريمة: "كان في صوت تخبيط جامد"

وقال أول شاهد عيان في واقعة "مذبحة حدائق الأهرام"، ويقطن بالشقة المواجهة للشقة التى شهدت الجريمة، إنه يقطن بالعقار منذ 6 أشهر، وحوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل سمع "صوت تخبيط جامد"، ولكنه لم يعرف السبب، مشيرا إلى أنه في وقت صلاة الخليج 365، كان في طريقه لشراء "سجائر"، فوجد الطفل الصغير يستنجد به، فتوجه صحبته إلى داخل الشقة وجدها ملقاة على الأرض وبجوارها "كوفية"، معقبا: "حاولت أعملها تنفس صناعي، افتكرتها فقدة وعيها، لقتها ماتت، وبعدها استنجدت بالأهالي، فصعد "البواب" وقال إنه رأى الجثتين الآخرتين، وأبلغنا الشرطة، وكان الطفل يسأل: "ماما فين.. وأختي فين!!"