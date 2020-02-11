أخبار مصر | وزير التعليم لـ"الخليج 365": شروط التطوع في التدريس لن تكون "هينه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم لـ"الخليج 365": شروط التطوع في التدريس لن تكون "هينه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التطوع في التدريس حل مكمل لمسابقة الـ120 ألف وظيفة المؤقتة وليس بديلًا عنها.

وأضاف شوقي في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن التطوع يقتصر على حاملي مؤهلات عليا تربوية، معلقًا على تساؤلات البعض بشأن محاسبة المتطوعين إذا فعلوا أي شئ خطأ، قائًلا: "التطوع له شروط ليست هينه والوزارة تحدد الضوابط اللازمة لهذا الشأن".

ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة.

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ووجهت الوزارة، وفقا لبيان صحفي، مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص، مطالبه بتسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التي يرغب العمل بها، وذلك في ضوء العجز، مع مراعاة عدم التسكين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.

واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات "وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة"، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومي، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي ثلاثة أشهر "فصل دراسي"، واجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله "عام دراسي" بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.