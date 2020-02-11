أخبار مصر | "التضامن" تشيد بأداء جامعة حلوان في مشروع مودة

أشاد

الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالجهود المبذولة لإنجاح مشروع مودة داخل الجامعة.

وقال "رفاعي": إن مشروع مودة مشروع شديد الأهمية ومفيد للطلاب في حياتهم خاصة بعد التخرج، وقد أصبح تطبيق جامعة حلوان للمشروع نموذجًا يحتذى به في الجامعات الأخرى، في ظل استمرار تطبيق المشروع لأن الجامعة ليست فقط علوم أكاديمية وإنما علوم اجتماعية ومهارات حياتيه.

وأضاف "رفاعي" أن المشروع يعالج مشكلة حقيقية في المجتمع، ولذلك كان على الدولة أن تتخذ إجراءات فعلية في الوقت الذي تدعم فيه إدارة الجامعة المشروع وتتابع كافة نتائجه باستمرار.

وجاء ذلك خلال كلمته باجتماع مع الدكتورة حنان كمال، مديرة مركز التطوير الوظيفي ومنسق مشروع مودة بجامعة حلوان ومدربي المشروع بالجامعة، ومسئولي مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، الأستاذة راندا فارس المدير الحالي لمشروع مودة بوزارة التضامن.

كما حضر اللقاء، الأستاذ أحمد عباس، مسئول مبادرة تدريب طلاب الجامعات في مشروع مودة، والأستاذ حسن عدلي مسئول المتابعة والتقييم بالمشروع.