أخبار مصر | "التضامن" تشيد بأداء جامعة حلوان في مشروع مودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تشيد بأداء جامعة حلوان في مشروع مودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "رفاعي": إن مشروع مودة مشروع شديد الأهمية ومفيد للطلاب في حياتهم خاصة بعد التخرج، وقد أصبح تطبيق جامعة حلوان للمشروع نموذجًا يحتذى به في الجامعات الأخرى، في ظل استمرار تطبيق المشروع لأن الجامعة ليست فقط علوم أكاديمية وإنما علوم اجتماعية ومهارات حياتيه.
وجاء ذلك خلال كلمته باجتماع مع الدكتورة حنان كمال، مديرة مركز التطوير الوظيفي ومنسق مشروع مودة بجامعة حلوان ومدربي المشروع بالجامعة، ومسئولي مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، الأستاذة راندا فارس المدير الحالي لمشروع مودة بوزارة التضامن.
كما حضر اللقاء، الأستاذ أحمد عباس، مسئول مبادرة تدريب طلاب الجامعات في مشروع مودة، والأستاذ حسن عدلي مسئول المتابعة والتقييم بالمشروع.
وعقد اللقاء تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وتضمن تقييم وزارة التضامن لأداء جامعة حلوان بالمشروع خلال الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى عرض آليات تطبيق المشروع خلال الفصل الدراسي الثاني.
وأعلنت الدكتورة حنان كمال، منسقة مشروع مودة، أن تدريبات المشروع مستمرة وتبدأ خلال الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني في الوقت الذي تحقق فيه جامعة حلوان، نتائج متقدمة حيث تم تدريب ما يقرب من ١٥٨٢٦ طالبا وطالبة من جميع كليات الجامعة والمدينة الجامعية.
وأشادت راندا فارس، المدير الحالي لمشروع مودة بالوزارة، بأداء جامعة حلوان في التدريب، مشيرة إلى أن تقارير نتائج المشروع، تشير إلى أن الجامعة، هي الأعلى في مؤشرات الأداء والأدق في التنفيذ، كما يتم التدريب فيها على مستوى كافة كليات الجامعة.
كما أشاد مسئولو وزارة التضامن بممارسات جامعة حلوان في التدريب وإجراء الاختبارات القبلية والبعدية لتحسين الأداء خلال المراحل المقبلة، وهي الاختبارات التي تم تعميمها بعد ذلك على جميع التدريبات بالمشروع في كافة الجامعات.
وخلال اللقاء استعرض مدربو مشروع مودة بالجامعة، أبرز التحديات التي واجهتهم خلال مراحل التدريب وأهم التوصيات التي يمكن أن تسهم في إنجاح ونشر المشروع بصورة اكبر حتى يمكن تحقيق استفادة الطلاب منه بأعلى درجة.
يذكر أن مشروع مودة هو مشروع للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتأهيل المقبلين على الزواج لإمدادهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسرة متماسكة.