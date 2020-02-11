أخبار مصر | "السكة الحديد" تعتذر لركاب القطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السكة الحديد" تعتذر لركاب القطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بسبب ما تنجزه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، ما من شأنه تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وشملت التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

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