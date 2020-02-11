أخبار مصر | "اتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن عدد من الشباب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"انستجرام"، وسم "هاشتاج" #أتصور_وكأنك_في_أوروبا ترويجها للمقاصد السياحية المصرية بين دول العالم.

وفكرة "الهاشتاج"، تقوم على مجموعة من الصور لأجمل الأماكن السياحية المصرية، حيث يلتقط كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي صورة شخصية بطريقة السيلفي أو بمساعدة شخص آخر في أحد تلك الأماكن ثم نشر الصورة مع الهاشتاج.

ولاقت الفكرة رواجًا كبيرًا حيث شارك فيها الآلاف بعدد لا حصر له من الصور لمختلف الأماكن السياحية المصرية، سواء من أمام أثر أو من الصحاري المتميزة والتي يهواها سائحين السفاري أو من أمام الشواطئ المصرية الساحرة.

