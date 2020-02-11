شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 11 فبراير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020» في دورته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تنطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية (47) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة، فضلا عن القطاعات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة فعاليات ثاني أيام المنتدى العلمي والثقافي والدولي الأول، والذي يقام تحت عنوان (الاتجاهات المعاصرة للآداب والعلوم الإنسانية ودورها في الوجود الحضاري والتكامل المعرفي والتنمية).

Advertisements

تتوجه إلى تشاد قافلة طبية من الأزهر تضم 26 طبيبا في 14 تخصصا بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين لإجراء الكشف المجاني.

تعقد الهيئة العامة للاستثمار اجتماعا مع رئيس هيئة التنمية الصناعية، لمناقشة طلبات بعض المستثمرين بالحصول على أراض صناعية جديدة بغرض التوسع في أنشطة مصانعهم، وكذلك مناقشة بعض التحديات التي تواجه المصنعين.

تنعقد بمجلس النواب اللبناني جلسة مخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الجديدة الثقة وسط إجراءات أمنية مشددة.

تحيي منظمة اليونسكو اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، في ظل حقيقة أن عاملي العلم والمساواة بين الجنسين من العوامل الأساسية في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بحلول 2030.