شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السيناريو النهائي لتجربة احتراق طائرة ركاب في مطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفذ وزارة الطيران المدني، بالتنسيق مع مطار الغردقة الدولي، الثلاثاء، السيناريو النهائي لاجراء تجربة حادث احتراق طائرة ركاب والتعامل معه بالاستعانة بمجسم طائرة ركاب وبمشاركة نحو 15 جهة وإدارة ومديرية.

وتجري تجربة الطوارئ النهائية بالمطار لكيفية تعامل أجهزة المطار على حادث احتراق طائرة ركاب أثناء هبوطها، للوقوف على مدى استعداد إدارة المطار والأجهزة المعنية لمواجهة الحوادث وقياس مدى سرعتها في الاستجابة والتعامل مع الحادث.

يأني ذلك ضمن خطة المطار للتعامل مع الطوارئ والأزمات وتعليمات هيئة الطيران الدولي لتقييم المطارات.