شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار توقف الصيد بـ«المتوسط» لليوم الخامس في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة، الثلاثاء، سقوط أمطار في الصباح الباكر على المراكز الشمالية، وساد طقس بارد على جميع أنحاء المحافظة، وتوقفت عملية الصيد في البحر المتوسط من المحافظة لليوم الخامس على التوالى من بوغاز رشيد بقرية برج رشيد وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

من جهة أخرى، استمر انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار غزيزة على المحافظة والتعامل معها، وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات برفع درجة الاستعداد بمتابعة حالة الترع والمصارف والتأكد من جاهزية محطات رفع الصرف الزراعى والصرف الصحي.