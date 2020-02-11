شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تخصص موقعا لتعريف أعضائها بلجان التصويت بالتجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت النقابة العامة لأطباء الأسنان موقعا إلكترونيا، لتعريف أعضائها بكافة المحافظات، لمراجعة الاشتراكات ومكان التصويت ولجان الانتخاب، بانتخابات التجديد النصفى، على موقع النقابة .



وأعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان القوائم النهائية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، على كافة المستويات النقابية، النقيب العام لأطباء الأسنان، عضوية مجلس النقابة العامة، رئيس نقابة فرعية، عضو مجلس نقابة فرعية"، اليوم، الخميس، وذلك تمهيدا لإجراء عمليات التصويت بالانتخابات، يوم الجمعة 27 مارس 2020.

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وأوضحت القوائم النهائية تنافس 10 أطباء على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم: الدكتور سعيد الباسطى، الدكتور أحمد الزين، الدكتورة أميمة المحلاوى، الدكتور ياسر الجندى، الدكتور خيرى المرسى، الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور حسام أبو ساطى، الدكتور أحمد توفيق، الدكتور أحمد أبو زيد، الدكتورة ميران سلطان، وترشح 3 على مقعد نقيب القاهرة، و5 على مقعد نقيب الجيزة، و2 على مقعد نقيب المنوفية، و4 على مقعد نقيب الغربية، و2 على مقعد نقيب أسوان، و3 على مقعد نقيب أسيوط، و2 على مقعد نقيب الأسكندرية، و2 على مقعد نقيب الاسماعيلية، و2 على مقعد نقيب البحيرة، و2 على مقعد نقيب المنيا، و2 على مقعد نقيب بورسعيد.



وأعلنت اللجنة فوز عدد من المرشحين بالانتخابات بالتزكية هم: الدكتور محمد ضياء نقيب الأقصر، الدكتورة أمينة منصور نقيب شمال سيناء، الدكتور علاء العشيرى نقيب الفيوم، والدكتور حاتم الجندى نقيب الدقهلية، والدكتور زكى حلمى نقيب القليوبية، والدكتور محمد بكر نقيب الوادى الجديد، لافتة إلى أن كل مقاعد النقابات سيتم إجراء الانتخابات عليها وفق نص القانون، مشيرة إلى أن كافة مقاعد النقابة العامة أيضا سيتم إجراء التصويت عليها، عدا مقعد شمال الصعيد فوق 15 عامًا، حيث فاز الدكتور أيمن عبد المتجلى، بالتزكية أيضا، وتلقت اللجنة طعنا واحدا ضد المرشح على مقعد شمال الصعيد.



وكانت لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان قد أعلنت فتح باب الترشح بالانتخابات على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، السبت 21 ديسمبر الماضى، وأعلنت غلق باب الترشح الاثنين، 30 ديسمبر 2019.