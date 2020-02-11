شكرا لقرائتكم خبر عن 98% من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة اللحوم المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة مافيا تجارة اللحوم المغشوشة، ايد غالبية القراء تغليظ عقوبة مافيا تجارة اللحوم المغشوشة. وأيد 98% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة اللحوم المغشوشة، بينما عارض 2% من القراء مطالب تغليظ عقوبة اللحوم المغشوشة.

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