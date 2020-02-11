شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر صعوبة تحديد بيانات المولود رقم 100 مليون فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، خلال ساعات للإعلان عن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة، ولكن يبدوا أن هذا الإعلان لن يشمل بيانات المولود رقم 100 مليون، ليبقى لغزا من الصعب تحقيقه.

أكدت مصادر مسؤولة، أن الأيام الماضية شهدت عقد اجتماعات بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الصحة، من أجل بحث إمكانية تحديد بيانات هذا المولود، والفرص المتاحة لتحديد هذه البيانات، ولكن أسفرت هذه الاجتماعات عن صعوبة تحديد هذا المولود، لعدة أسباب من بينها أن التدفق الكبير لعدد المواليد الذي يتم يوميا من خلال مكاتب الصحة التي يتجاوز عددها عن 4 آلاف مكتب تسجيل على مستوى الجمهورية.

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وأوضحت المصادر لـ"الخليج 365"، أن معدلات اليومية للمواليد في مصر يصل ما بين 4 آلاف و700 إلى 4 آلاف و800 مولود يوميا، وأن هذا المعدل لا يمكن معه تحديد المولود رقم 100 مليون ومكتب الصحة الذي سجل هذا الرقم من بين مكاتب التسجيل على مستوي الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن وصول عدد سكان مصر بالداخل لنحو 100 مليون نسمة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ويستعرض المؤتمر أبرز وأهم وأحدث معدلات الزيادة الطبيعية وتأثير تلك الزيادة على التنمية الاقتصادية.