شكرا لقرائتكم خبر عن القمة الأفريقية تشكر السيسي.. وتدرس اقتراحه لإنشاء قوة مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجهت القمة الأفريقية الـ33 في بيانها الختامي، فجر الثلاثاء، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده وقيادته الحكيمة طوال السنة الماضية في رئاسة منظمة الاتحاد الأفريقي، وأحيطت علما بمقترحه لاستضافة مصر لقمة أفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب في وقت لاحق.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن في كلمته الافتتاحية في قمة أديس أبابا، مقترح استضافة مصر لقمة أفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، وذلك من واقع مسؤوليات مصر تجاه القارة وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة.
ودعا السيسي الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وهذه القمة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الأفريقي واللجنة الفنية للدفاع، على أن يعرض الأمر على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت.
وفي سياق الأزمة الليبية، أكدت القمة أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، والذي أدي لسقوط المدنيين، وأنه من الضرورة وقف إطلاق النار، على أن يلعب الإتحاد الأفريقي دورا أساسيا للتوصل لحل نهائي للصراع، مع دعم المصالحة الوطنية التي يجب أن تشمل جميع الأطراف، وأن تضطلع دول الجوار بمسئوليتها لإيجاد حل للأزمة الليبية.
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