"زراعة النواب" توافق على تشكيل جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، أمس الاثنين، على المادة الثالثة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة والمتعلقة بتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وجاء نص المادة بعدما وافقت اللجنة عليها كالتالي:

مادة 3

يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس غير تنفيذي للجهاز وعضوية كل من نائب رئيس الجهاز، ممثل عن وزارة الدفاع، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة البيئة، ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثل عن وزارة الري والموارد المائية، ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثل عن وزارة الاستثمار، ممثل عن وزارة التنمية المحلية، ممثل عن وزارة السياحة، ممثل عن وزارة النقل، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة التعليم والبحث العلمي، ممثل عن الاتحاد التعاوني للثروة المائية، ممثل عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثل للنقابة العامة لعمال الزراعة والصيد، بالإضافة إلى 3 من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.

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ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار معاملتهم المالية.

ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس، في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه.

وأدخلت اللجنة، تعديلات على المادة الواردة من الحكومة، حيث استبدلت ممثل الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بممثل للاتحاد التعاوني للثروة المائية، نظرًا لتمثيل وزارة الري بالتشكيل، كما أضافت اللجنة ممثلًا للنقابة العامة لعمال الزراعة والصيد.

وشهد الاجتماع جدلًا، حول "الثلاث شخصيات ذوي الخبرة" المقرر ضمهم في تشكيل الجهاز، حيث طالب بعض النواب بتحديد مجالاتهم، إلا أن اللجنة انتهت في النهاية إلى الإبقاء عليها كما وردت في نص مشروع القانون. ​

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