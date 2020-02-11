شكرا لقرائتكم خبر عن ركود في سوق «هدايا الفلانتين».. وتاجر: «سعر الدبدوب ارتفع من 65 جنيهًا إلى 250» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محال الهدايا والاكسسوارات حالة من الركود وإقبالًا ضعيفًا من المواطنين، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب العالمي الموافق 14 فبراير من كل عام.

«المصري اليوم» رصدت في جولة بشوارع القاهرة أوضاع محلات الهدايا، وعبر العديد من أصحابها عن حزنهم الشديد بسبب الركود وارتفاع الأسعار.

يقول سمير رضا، صاحب محل هدايا في وسط البلد: «ارتفاع أسعار هدايا عيد الحب هذا العام أثر بشكل كبير على الشراء، نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطنين».

فيما قال أيمن السيد، صاحب محل هدايا في المهندسين: «الإقبال هذا العام ضعيف، ولم يتغير خلال الأعوام الثلاث الماضية، ولكن كل عام يكون أقل مما قبله».

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يرجع «السيد» السبب إلى «الارتفاع المبالغ فيه للأسعار. الهدايا التي كانت تباع بـ30 جنيها ارتفعت إلى 70، كنت أبيع دبدوب بـ65 جنيها، والآن أبيعه بـ250».

من جهته، قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الهدايا ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية: «أسعار الهدايا ارتفعت هذا العام 10% مقارنة بالعام الماضي».

أضاف «صفا»: «ارتفاع قيمة الشحن البحري نهاية العام الماضي من 1400 دولار إلى 4400 دولار للحاوية الواحدة أثر بشكل سلبي على الأسعار».

تابع: «حجم الإقبال على شراء هدايا عيد الحب انخفض هذا العام 15% مقارنة بالعام الماضي، وانخفضت كمية استيراد الهدايا بنسبة كبيرة قد تصل إلى 50%».

وأكد «صفا» أن أغلب المستوردين عزفوا عن الاستيراد هذا العام، مرجعًا ذلك إلى «قوانين الاستيراد الجديدة، وتراجع حجم الواردات بصورة كبيرة».

يعزو «صفا» تراجع الواردات لـ«القيود المفروضة على الاستيراد وارتفاع الجمارك»: «الإقبال منخفض، والتجار يعتمدون على مخزون هدايا العام الماضي».