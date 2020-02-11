شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 17 سفينة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء عدد 2 سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة.

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2100 طن فوسفات و800 طن رمل ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4907 طن خشب و4055 طن ذرة و6000 طن خردة و287 طن فول صب و10000 طن قمح .‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 728 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 108 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 130 حاوية مكافئة ، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 77023 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 114447 طنا .

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وقد غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2510 طن قمح، فى حين غادر 857 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46623 من البضائع العامة منها 157 سيارة نقل محملة بـ 7831 طن قمح.

وكانت هيئة ميناء دمياط أعلنت أن حصاد المشروعات التى أنجزتها خلال 2019 شمل إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 680 مترا وساحة خلفية 70 ألف متر مربع وعمق 17 مترا بتكلفة قدرها 1.365 مليار جنيه مزودة بكافة الخدمات والمرافق وإنشاء مخزن على مساحة 5000 متر وارتفاع 12 مترا.

وتضمن حصادها خلال العام الماضى تطوير وتدعيم أرصفة محطة الحاويات الأولى للوصول إلى عمق 17 مترا، وتطبيق منظومة التراكى الآنى بهدف زيادة معدلات الأداء والوصول إلى زمن انتظار (صفر) فى المخطاف الخارجى، وتفعيل منظومة الفاتورة الموحدة للسفن التى يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن بميناء دمياط من خلال نظام إلكترونى تتم خلاله عملية حساب الفواتير للعملاء دون تدخل العنصر البشرى.