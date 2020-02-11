شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزيرة الصحة: لم يتم رصد أى حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى. الصحة: الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين 14 مليون طالب بالابتدائية وزيرة الصحة: لم يتم رصد أى حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا بجميع المحافظات فيديو.. 4 حالات تمكن المرأة من استخراج بطاقات تموين باسمها وزيرة التضامن: ندرس زيادة المبالغ المخصصة للأرامل والمطلقات لجنة أراضى الدولة تسترد 1.4 مليون متر و 18 ألف فدان وتناشد باستكمال إجراءات التقنين Advertisements المترو: الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق تعمل بانتظام ولا يوجد أى حريق أو أعطال مرصد الكهرباء: 23 ألف 400 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم التعليم: كشف طبى لـ 13 مليون طالب لمكافحة أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

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