شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "الأطباء": زيادة الاشتراكات 50% يمكن من زيادة معاشات المهن الطبية لألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية "بشرى – أسنان – بيطرى – صيادلة"، قرر رفع قيمة المعاش النقابى وطلب تقرير الخبير الإكتوارى، فأفاد الخبير بإمكانية رفع قيمة المعاش من القيمة الحالية، وهى 800 جنيه، ليصبح 900 جنيه، وتقدم ببعض التوصيات مثل ضرورة زيادة الاشتراكات السنوية لتتلاءم مع القيمة الشرائية للجنيه، وفرض غرامات تأخير عن سداد الاشتراكات، وضرورة تفعيل تحصيل التمغة الطبية، وسداد النقابات الأربع لمديونياتها للاتحاد، حيث إن زيادة المعاش النقابى بقيمة مائة جنيه شهريا تتطلب توفير موارد إضافية بحوالى مائة مليون جنيه سنويا.

وأوضح الطاهر أنه أجرى دراسة إضافية لاتخاذ إجراءات توفير مبالغ إضافية حتى يتسنى رفع قيمة المعاش إلى 1000 جنيه اعتبارا من الأول من يناير الماضى، وتعتمد الدراسة على رفع قيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء بنسبة حوالى 50% اعتبارا من 1-1-2020، وزيادة قيمة غرامة التأخير على كل عضو يتأخر عن سداد اشتراكات النقابة فى مواعيدها المقررة، والتزام جميع النقابات العامة الأربع المشكلة للاتحاد بسداد جميع مديونياتها السابقة المستحقة للاتحاد خلال سنة واحدة.

وأضاف: بجانب التزام جميع النقابات العامة الأربع المشكلة للاتحاد بسداد حصة الاتحاد من الاشتراكات أولا بأول مستقبلا، وفى حالة التأخير عن السداد، تفرض غرامة تأخير بنسبة الفائدة المحددة سنويا من البنك المركزى، بالإضافة إلى رفع قيمة التمغة الطبية المقررة على أعضاء الاتحاد بنسبة 50%، والتزام النقابات بتحصيل قيمة تمغة طبية تحت الحساب مع الاشتراك السنوى للمستحق عليهم، وزيادة تفعيل إجراءات التأكد من صرف المعاش النقابى للمستحقين فقط طبقا للقانون .

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وأشار إلى أن مجلس نقابة الأطباء وافق على مقترح الأمين العام، ثم وافق عليه مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، وجار وضعه بصورته المالية النهائية تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه من قرارات.

ويعقد اتحاد نقابات المهن الطبية، الجمعية العمومية العادية، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، يوم الجمعة، 14 فبراير المقبل، وذلك لمناقشة مقترح زيادة الاشتراكات والدمغات كشرط أساسى لزيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة، إلى 1000 جنيه، حيث تقدر قيمة المعاشات الحالية بـ800 جنيه فقط.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية أيضا تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013، وحتى 2018، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومطالبة وزارة الصحة بعمل خطة سنوية واضحة لمواعيد التكليف، والتدريب لأعضاء المهن الطبية.