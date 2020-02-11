المترو: انتظام حركة القطارت على الخطوط الثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: أعلنت شركة مترو الأنفاق، أن الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق تعمل بانتظام، نافية ما تردد حول وجود حريق بمحطات المترو. وترددت أنباء عن وجود حريق في إحدى محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، ما أثار الذعر بين الركاب، وهو ما نفته المترو في بيان رسمي.

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