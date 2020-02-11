المونرويل يبدأ 2021.. "الوزراء" يكشف موعد بدء انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن آليات العمل في العاصمة الإدارية الجديدة ستختلف عن آليات العمل بالقاهرة، مضيفًا: "مفيش ملفات ورقية، وكل شيء عن طريق الكمبيوتر وشبكات الإنترنت الداخلية".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أنه سيتم انتقال الموظفين بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من 2020، موضحًا أن وزارة النقل تعمل على شبكة أتوبيسات لنقل الموظفين من أماكن تجمعات داخل القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية، بخلاف توفير 10 آلاف وحدة سكنية إسكان متوسط في مدينة بدر، على بعد 7 كيلو مترات من العاصمة، بسعر مناسب جدًا.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن العمل في قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، سيبدأ عام 2021، مضيفًا أن اللجنة الوزارية العليا للاستثمار تجتمع مرة شهريًا، بالإضافة للقاءات أسبوعية مع رئيس الحكومة.

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