مصر | تجديد حبس محام 15 يوما بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس محام 15 يوما بتهمة مشاركة جماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، مساء اليوم الإثنين، تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، إن "عمرو" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.