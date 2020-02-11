أخبار مصر | وزير الخارجية يطير إلى واشنطن للمشاركة في مباحثات "سد النهصة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يطير إلى واشنطن للمشاركة في مباحثات "سد النهصة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية، قبل قليل، توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في جولة جديدة من مباحثات سد النهضة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "يتوجّه مساء اليوم وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في إجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، والذي تستضيفه الإدارة الأمريكية بحضور البنك الدولي".

وتابعت الوزارة: "يأتي هذا الاجتماع في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، من معاودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي ١٢ و١٣ فبراير ٢٠٢٠، وذلك بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".