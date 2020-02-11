أخبار مصر | وكيل "تعليم النواب": "التطوع بالتدريس" استمرار للفشل في ملف المعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "تعليم النواب": "التطوع بالتدريس" استمرار للفشل في ملف المعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار عضو لجنة التعليم إلى أن وضع شباب المعلمين دائما في حالة عدم الاستقرار وتحت ضغط يؤثر سلبًا على قطاع عريض من الشباب وأسلوب التطوع كأنهم في الخدمة العامة، معقبا: "لا وألف لا للتطوع لأنه نوع من أنواع السخرة في زمن الحريات".
وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، قد أصدر توجيهات للمديريات التعليمية بفتح باب التطوع أمام المؤهلات العليا التربوية، للعمل بمهنة التدريس في المدارس، بهدف سد العجز في جميع التخصصات.
ويُمنح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسي) بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.