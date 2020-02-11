أخبار مصر | "النقل" تبدأ أعمال حفر مشروع توسعة الطريق الدائري بالمنيب (صور)

وتوسعة الطريق في القطاعات التي لاتسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية، وخاصة في قطاع (الاوتوستراد - المنيب) إلى 7 حارات في كل اتجاه.

وكان وزير النقل المهندس كامل الوزير، أوضح في وقت سابق أن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى رفع خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

وأضاف "الوزير" أن وزارة النقل تقوم بأعمال صيانة شاملة للطريق الدائرى حيث تشتمل تلك الأعمال على صيانة طبقات الرصف من الأتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم، وصيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كم وكذلك صيانة طبقات الرصف من محور 26 يوليو، إلى تقاطع شبرا بنها بطول 15 كم وصيانة طبقات الرصف من المرج إلى السلام بطول 8 كم، مشيرا إلى تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة.

يذكر أن مشروع توسعة الطريق الدائري في المنيب يعد ضمن أعمال المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بطول 100 كم.

