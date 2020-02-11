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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إيماء إلى ما نشر بجريدة «المصرى اليوم» الغراء بتاريخ 31/1/2020 تحت عنوان «الوادى الجديد والتعدى على الرقعة الزراعية» يسعدنا أن نوضح التالى:

نظرًا لارتفاع أسعار الأراضى المرفقة المخصصة للبناء وندرتها بمدينة الخارجة ما أدى إلى بيع قطع أراض بالمزاد منها على سبيل المثال: البنك الأهلى بسعر 12000 جنيه للمتر المربع، والأهالى 25000 جنيه للمتر المربع، وصل سعر المتر بمول الأوقاف بمنطقة البساتين من (4000- 6000) جنيه للمتر السكنى ومن (18000-56000) جنيه للمتر التجارى، ونتج عن ذلك ارتفاع المبانى من (12-13) طابقا رغم أنها محافظة صحراوية.

تم العرض على السيد رئيس الجمهورية أثناء لقاء سيادته بحضور ممثلين عن المحافظة بعدد «60» شخصية عامة من أبناء الوادى الجديد بتاريخ 12/1/2019 بوجود أراض للوزارات داخل الكتلة السكنية وغير مستغلة، ووجه سيادته بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة الهندسية ق. م وعضوية كل من: (هيئة الرقابة الإدارية- المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة- محافظة الوادى الجديد) لدراسة موقف المساحات غير المستغلة داخل كردون مركز الخارجة والداخلة محافظة الوادى الجديد والأسلوب الأمثل لاستغلالها. تم دفع اللجنة وقامت بالمعاينة على الطبيعة وأوصت بتدبير أراض خاج الكتلة السكنية والاستفادة بالمساحات غير المستغلة.

توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ أول مجمع خدمات حكومية متكامل على مستوى الجمهورية بمحافظة الوادى الجديد وتجهيزه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة من حصيلة الأراضى غير المستغلة بلغت التكلفة الأولية طبقًا لتقديرات وزارة الإسكان والمرافق (400 مليون جنيه).

بخصوص ما نشر توضح المحافظة الحقائق فى الآتى:

1- المحطة المشار إليها تم حصرها على الطبيعة ضمن الأصول غير المستغلة بواسطة اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم «106» لسنة 2019 وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من هذه الأصول غير المستغلة.

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2- تبلغ مساحة الأرض بهذه المحطة (90 فدانا) المستغل منها مساحة (9 أفدنة) فقط.

3- مساحة الأرض المشار إليها تقع داخل الكتلة السكنية للمدينة ومحاط بها ثلاثة أحياء سكنية (الأمل- الزهور- المعلمين). والصرف الزراعى الناتج من المساحة المنزرعة يؤثر على المساكن المجاورة.

4- كان مطلب المحافظة تجنيب المساحة المنزرعة بالنخيل، ونقل باقى المساحة غير المستغلة لولاية المحافظة. مع نقل المركز خارج الكتلة السكنية وتدبير مساحة الأرض اللازمة.

5- بناء على عرض المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة على السيد رئيس الجمهورية بالموقف النهائى للتنسيقات التى تمت مع أجهزة الدولة المعنية بخصوص نقل تخصيص المساحات غير المستغلة، صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات لاستصدار قرار جمهورى بنقل تخصيص قطع تلك الأراضى كمرحلة أولى لصالح محافظة الوادى الجديد ومن بينها مساحة (92.80) فدان المخصصة لمركز البحوث الزراعية بمدينة الخارجة، وتكليف المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمراجعة جميع الأراضى المخصصة لصالح مراكز البحوث الزراعية ومحطات الهندسة الزراعية فى باقى المحافظات، مع تقييم ما تقدمه فعليًا.

لواء أ. ح/

محمد سالمان الزملوط

محافظ الوادى الجديد