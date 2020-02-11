شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يزف بشرى سارة لخريجي الإعلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن شهادة خريجي كليات الإعلام ستكون الأكثر طلبا الفترة المقبلة من قبل المؤسسات الصحفية القومية والبرلمان.
وقال «جبر» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لا نريد الاعتماد على الواسطة والمحسوبية التي أثرت كثيرا على وضع الصحافة القومية الفترة الماضية»، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع نقابة الصحفيين لعقد دورات تدريبية لخريجي كليات الإعلام.
وأكد أنه من المقرر البدء في خطة تدريب خريجي كليات الإعلام الفترة المقبلة ليكون اجتياز الدورات شرطا للتعيين.
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