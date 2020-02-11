شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأراضى: الجادون على عنينا ورأسنا.. و10 مليارات جنيه دخلت "حق الشعب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استراد الأراضى، أن اللجنة استطاعت استرداد أكثر 150 مليون متر مربع، خلال الموجات التي جرى تنفيذها بالتنسيق الكامل بين كافة جهات الدولة وبالتعاون الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات؛ تنفيذاً لتوجه الدولة بالقضاء تماماً على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة ومواجهة كافة مظاهر الخروج على القانون.
وقال "أيوب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، إن هناك إرادة سياسية قوية، والرئيس يعرف حقوق الشعب وحريص عليها، ولا يفرط في جنيه واحد، وكان هناك تحرك بتكليف ومتابعة رئاسية لهذا الملف، مستطردًا : "الجاد على عنينا وراسنا وتسهيل كل إجراءات التقنين".
وأشار إلى أنه تم تسليم 10 آلاف عقد للجادين طالبى التقنين، وحصيلة حق الشعب تقترب من 10 مليارات جنيه تتضمن رسوم فحص ومعاينة و 25% تتضمن 10 آلاف عقد، بخلاف قيمة الاراض التي تم استردادها".
وواصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الخامسة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وقالت لجنة أراضى الدولة، إن الموجة الخامسة عشرة يجرى تنفيذها بالتنسيق الكامل بين كافة جهات الدولة وبالتعاون الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات؛ تنفيذاً لتوجه الدولة بالقضاء تماماً على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة ومواجهة كافة مظاهر الخروج على القانون.
وأضافت فى بيان لها اليوم الإثنين، أن قوات إنفاذ القانون تمكنت على مدى ستة أيام من إزالة 3660 حالة تعدٍ فى كافة المحافظات منها 1156 حالة تعدٍ على أراضى بناء بلغت مساحة الأراضى المستردة منها نحو 18 ألف فدان كانت المساحة الأكبر منها فى المنيا، التى استردت قوات إنفاذ القانون فيها 7352 فداناً، بينما استردت فى الجيزة 6525 فداناً وفى بنى سويف 3271 فداناً.
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