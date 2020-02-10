شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للصحافة»: دعم الحكومة للمؤسسات القومية سيتوقف بعد 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الخطة الإصلاحية للمؤسسات الصحفية القومية تشمل الأصول غير المستغلة. وتابع جبر خلال لقاء تليفزيوني أن «المؤسسات القومية تواجه تهديدا بسحب الأصول غير المستغلة، ومن المقرر التعاقد مع شركة محايدة لوضع خطة لاستغلال أصول المؤسسات الصحفية القومية». وأضاف: «هناك أزمة ثقة بين الحكومة والصحافة بسبب عدم تنفيذ خطط الإصلاح منذ فترة»، مؤكدا أن ديون المؤسسات الصحفية لن تنتهي بدون خطة استثمارية.

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