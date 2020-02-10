شكرا لقرائتكم خبر عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة.. و«شكري» يتوجه إلى واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجّه مساء الاثنين، وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، والذي تستضيفه الإدارة الأمريكية بحضور البنك الدولي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، من معاودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي ١٢ و١٣ فبراير ٢٠٢٠، وذلك بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.