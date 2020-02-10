شكرا لقرائتكم خبر عن «استرداد الأراضي»: استرداد 150 مليون م مربع و1.5 مليون فدان أراضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي، أن اللجنة استطاعت استرداد أكثر 150 مليو م مربع ومليون ونصف فدان أراضى، خلال الموجات التي جرى تنفيذها بالتنسيق الكامل بين كافة جهات الدولة وبالتعاون الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات؛ تنفيذاً لتوجه الدولة بالقضاء تماماً على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة ومواجهة كافة مظاهر الخروج على القانون.

وقال «أيوب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON E»، إن هناك إرادة سياسية قوية، والرئيس يعرف حقوق الشعب وحريص عليها، ولا يفرط في جنيه واحد، وكان هناك تحرك بتكليف ومتابعة رئاسية لهذا الملف، مستطردًا :«»الجاد على عنينا وراسنا وتسهيل كل إجراءات التقنين«.

وأشار إلى أنه جرى تسليم 10 آلاف عقد للجادين طالبى التقنين، وحصيلة حق الشعب تقترب من 10 مليارات جنيه تتضمن رسوم فحص ومعاينة و25% تتضمن 10 آلاف عقد، بخلاف قيمة الاراض التي تم استردادها«.