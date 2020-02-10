شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشرف على إزالة مبنى مقام على أراضي الدولة بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، على تنفيذ قرار الإزالة الصادر لمبنى مقام بالمخالفة على مساحة 120 متر ومكون من طابقين بقرية أنشاص البصل التابعة للوحدة المحلية بالزهراء بمركز الزقازيق ومتعد على أملاك هيئه الصرف التابعه لوزاره الري والموارد المائيه، وذلك تنفيذاً لحملة الإزالات الموسوعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وقال المحافظ في بيان، الاثنين، إنه لا تهاون مع المتعديين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسيجري تطبيق القانون على الجميع لحين استرداد جميع أراضي أملاك الدولة «الزراعي – المباني» بنطاق المحافظة.

شدد محافظ الشرقية على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أراضي أملاك الدولة، حيث تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، مشيداً بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنيية التي توفر الحماية الكاملة للحملات الموسعة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة.